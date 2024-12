Due feriti gravi nella sbandata in auto a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 16 dicembre 2024 – Due feriti in mattinata in un incidente stradale accaduto in via della Libertà, alla prima periferia nord a Correggio. Per cause al vaglio della polizia locale è uscita di strada una autovettura Lancia Y con a bordo un uomo e una donna. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme al 118, che ha mobilitato due ambulanze, l’automedica e pure l’elisoccorso di Parma, atterrato sulla carreggiata. Dopo le prime cure, prestate sul posto dal personale sanitario, i due feriti sono stati portati in ospedale. L’uomo è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118 e trasferito a Parma in condizioni giudicate piuttosto gravi per politraumi, in prognosi riservata. La donna, con traumi comunque seri, è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre uno dei feriti dall’abitacolo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Pianura Reggiana. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente. Il tratto di strada interessato dalla sbandata è rimasto a lungo chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi e poi degli accertamenti tecnici.