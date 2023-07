"Due gemelli? Frequentino asili diversi"

Due gemelli di tre anni di età da settembre inizieranno a frequentare la scuola materna, provenienti dall’asilo nido. Ma, secondo le considerazioni della pedagogista della struttura, i due bambini vanno separati, inseriti in percorsi didattici differenti. I genitori, però, non ne vogliono sapere: hanno già chiesto l’intervento delle autorità comunali: ma dalla direzione dell’ufficio scuola e dall’assessore competente in materia è stato risposto che loro non possono fare nulla per intervenire sulla scheda educativa della pedagogista. I genitori dei due gemelli si chiedono: "Ma il parere e la volontà di padre e madre dei bambini non conta nulla?".

"I nostri figli – spiega la madre al Carlino – frequentano il nido a Cadelbosco Sopra, il paese dove abitiamo. Svolgono attività separate, hanno fatto amicizia con altri bambini, per due anni non ci sono mai stati problemi. Ora che inizieranno la materna, io e mio marito vorremmo che continuassero insieme questo percorso. Ma la pedagogista non vuole. Non spetta a noi la scelta finale? Noi paghiamo un servizio, e anche profumatamente. Perché non abbiamo la possibilità di decidere cos’è meglio per i nostri gemelli. Li vorrebbero dividere per potersi creare una propria identità. Ma loro ora hanno solo tre anni: avranno molto tempo davanti per… farsi una propria identità".

E prosegue: "Parlando con maestre di altri Comuni che hanno casi di gemelli a scuola, mi è stato detto che la scelta spetta sempre ai genitori se metterli insieme o dividerli. Mi sono sentita dire di… cambiare scuola. Ma io abito a Cadelbosco e avrei problemi a portarli altrove, visto che io e mio marito lavoriamo in paesi differenti. E ho una madre di 72 anni, senza patente, che abita proprio nei pressi della scuola d’infanzia, con la possibilità di andarli a prendere comodamente in caso di necessità".

I genitori dei due gemellini hanno evidenziato anche questa situazione. "Ma a quanto pare non veniamo ascoltati. Credo – aggiunge la madre – che andrebbe scritto preventivamente sul modulo d’iscrizione della scuola, che in caso di gemelli verrebbero inseriti in sezioni diverse".

Il problema non è nuovo: in passato simili casi si sono verificati in altre scuole italiane, con pareri discordanti. "Sono graditi consigli e suggerimenti – dice la mamma reggiana –, ma è giusto che la decisione finale spetti ai genitori".

Antonio Lecci