Due giornate ecologiche con ’Facciamola pulita’. La raccolta rifiuti lungo le strade della Consulta F

Due giornate ecologiche per la Consulta dell’Ambito F. Sabato 17 Maggio dalle 15 alle 17 ci sarà la terza edizione di ’Facciamola pulita’, ovvero la raccolta rifiuti lungo le strade delle frazioni di Castellazzo, Marmirolo, Bagno e Corticella, replicando così la raccolta avvenuta sabato scorso per le altre frazioni adiacenti, ovvero Masone, Roncadella, Gavasseto e Sabbione. L’evento è organizzato dalla Consulta F in collaborazione con Legambiente, Iren, l’istituto comprensivo Einstein e Conad e l’invito è per tutta la cittadinanza di tale ambito per passare due ore in compagnia, chiacchierando e raccogliendo rifiuti nelle zone critiche delle frazioni. I partecipanti dovranno arrivare muniti di guanti e giubbotto ad alta visibilità mentre verranno fornite le pinze per la raccolta. Gli interessati possono contattare i referenti di zona, disponibili sul sito del comune, per dare la propria disponibilità.

Cesare Corbelli