Due giorni con i ’leoni’. Piazza San Prospero riapre con Boosta (ex Subsonica)

Con un programma inaugurale di due giorni, fatto di musica, intrattenimento, spettacolo, riscoperta storica e artistica - domani e dopodomani - piazza San Prospero torna ad essere cuore battente della città.

Restituita ai reggiani dopo i lunghi lavori di riqualificazione l’hanno riportata alla sua piena bellezza. "Una piazza più bella e accessibile è anche un luogo più vivibile, a misura d’uomo e di incontro – ha detto il sindaco Luca Vecchi. – Vale in assoluto e vale in particolare per la piazza forse più tipicamente reggiana della nostra città, piazza San Prospero, fatta apposta per incontrarsi".

"Per la riconsegna alla città della sua piazza – ha aggiunto l’assessora a Commercio e Attività produttive Mariafrancesca Sidoli – abbiamo costruito un programma rivolto a tutte le fasce d’età, che potesse mettere in risalto questo spazio rigenerato: luogo di incontro e di riscoperta della nostra storia, per guardare meglio al futuro".

Domani, dalle 21, dopo il saluto del sindaco Luca Vecchi e delle autorità, il programma prevede il djset di Davide Boosta Dileo, musicista e scrittore, cofondatore del gruppo musicale dei Subsonica.

Densa di appuntamenti la giornata di sabato 16, che si apre alle alle 10 con "Sotto gli occhi dei leoni", visita alla scoperta delle bellezze nascoste e visibili di Piâsa Céca con Annalisa Capurso, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio (per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara), Cecilia Pedrelli e Nicola Cassone, archeologi. Le visite avranno inizio alle 10, poi alle 10.45 e alle 11,30.

Bambini e ragazzi potranno sperimentare i laboratori creativi "Banchi di piazza" e durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare a ‘Reggio edible city’, un progetto di cittadinanza aperta, a cura di Francesco Bombardi.

"L’alfabeto fotografico" è invece una esperienza di attraversamento e osservazione della piazza con strumenti digitali, curata da Sara Davalli.

Infine ai più piccoli è dedicata "Segni immaginari", un laboratorio, a cura di Silvia Cristofori. La giornata si chiude alle 18,30 con la parata–spettacolo "Nel segno del leone": un progetto musicale e itinerante curato da Tommaso Monza in collaborazione con Compagnia Natiscalzi DT e Filarmonica Città del Tricolore.

Stella Bonfrisco