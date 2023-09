Due giorni con la Fiera dei Nerd

Più di una semplice convention, Modena Nerd è l’evento che celebra la cultura pop in tutte le sue forme con ospiti eccezionali: Cristina D’Avena, regina delle sigle animate, l’astronauta Paolo Nespoli, le amate voci del mondo del doppiaggio: Flavio Aquilone (Tom Felton in Harry Potter), Emanuela Pacotto (Bulma in Dragon Ball) e Renato Novara (Sonic the Hedgehog). E a rappresentare il mondo del web I PlayerInside e Caverna di Platone.

La settima edizione di Modena Nerd è ai blocchi di partenza: oggi e domani i padiglioni di ModenaFiere si trasformeranno in un vivace mosaico di emozioni,

coinvolgendo tutte le sfaccettature della cultura pop. Dai fumetti ai cartoni animati, dagli anime giapponesi agli iconici eroi americani, senza dimenticare il vasto universo dei giochi da

tavolo, del modellismo e dei videogiochi.

Di edizione in edizione l’evento si evolve costantemente, presentando contenuti sempre più

appassionanti e puntando a sorprendere i visitatori con ospiti di rilievo e numerose aree interattive.

Orari: dalle 10 alle 19.

Quartiere fieristico di Modena in viale Virgilio 7090.

I biglietti acquistabili in prevendita sul sito www.modenanerd.it e nei punti vendita Vivaticket e al botteghino.