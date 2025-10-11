Due giorni di approfondimento per le scuole della provincia

In occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, in programma dal 4 al 13 ottobre, la Prefettura reggiana ha organizzato due giornate di approfondimento e sensibilizzazione rivolte agli studenti degli Istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del sistema di protezione civile e il valore della prevenzione nelle situazioni di emergenza. Gli incontri si sono svolti il 7 ottobre all’istituto Russell di Guastalla, oltre che due giorni dopo all’istituto Pascal di Reggio. Durante le giornate, rappresentanti delle istituzioni e degli enti operanti nel settore hanno illustrato agli studenti l’organizzazione del sistema di protezione civile, le sue funzioni e le modalità di intervento in caso di emergenza. In particolare, è stato presentato un approfondimento sul ruolo e le funzioni del Prefetto, quale autorità provinciale di Protezione civile, soffermandosi sui compiti di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze e sul funzionamento del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs). Inoltre, il sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta, ha illustrato il ruolo del primo cittadino come autorità locale di Protezione civile, soffermandosi sul rischio idraulico e idrogeologico e soffermandosi pure sulle attività di prevenzione e sul contributo fondamentale del volontariato. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha poi descritto le proprie funzioni operative nelle emergenze idrauliche e idrogeologiche, presentando in aula e all’esterno mezzi e attrezzature impiegati nelle operazioni di soccorso e nel contrasto al rischio acquatico. Le iniziative hanno suscitato interesse e partecipazione da parte degli studenti, offrendo occasione di confronto e di crescita civica.

