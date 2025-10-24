Due giorni di corso per sapere tutto del grande Redford

A poco più di un mese dalla scomparsa di Robert Redford, spentosi all’età di 89 anni, il cinema Rosebud rende omaggio a uno dei più grandi attori della storia del cinema di tutti i tempi con uno speciale corso di cinema di due giorni (domani alle 15.30 e domenica alle ore 9.30) a cura di Mauro Gervasini, critico cinematografico e volto noto al pubblico della sala comunale. Un viaggio attraverso la vita e gli intramontabili capolavori dell’attore, senza dimenticare l’attivismo politico e l’impegno per la valorizzazione del cinema indipendente.

Affascinante, sensibile, grande giocatore di baseball, Robert Redford aveva qualcosa in più: quella rara coscienza civile – tutt’altro che scontata tra i divi di Hollywood – che gli ha permesso di non perdere mai il senso del reale, la passione per le battaglie giuste e l’attenzione verso la “gente comune”, per citare il titolo del film con cui vinse l’Oscar alla regia nel 1980. Attore carismatico e regista di profonda umanità, Redford ha saputo coniugare bellezza e impegno, eleganza e inquietudine morale, trasformando ogni ruolo e ogni progetto in un gesto di responsabilità civile. Dietro il sorriso da star, c’era l’uomo che credeva nel potere del cinema come strumento di verità, di denuncia e di cambiamento.