Due giorni di scioperi a sorpresa in trenta aziende metalmeccaniche

Sono circa una trentina le aziende metalmeccaniche della provincia di Reggio in cui, tra ieri e oggi, si sono svolti scioperi a sorpresa per il rinnovo del contratto nazionale. E altre otto ore di astensione, nel caso in cui la trattativa nazionale non ripartisse, sono già programmate per febbraio. "Da due mesi le aziende metalmeccaniche reggiane si vedono fermate a sorpresa perché la trattativa è in stallo- ricordano Fim-Fiom-Uilm – Con la giornata di oggi (ieri, ndr) si conclude il primo ciclo di lotte per il contratto iniziato a dicembre". Le segreterie nazionali, continuano le tre sigle, "hanno chiesto a Federmeccanica di tornare al tavolo con proposte che vadano incontro alle richieste sindacali e se non ci saranno risposte entro fine mese le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici di tutta Italia saranno richiamati a scioperare anche a febbraio". Per quanto riguarda il comparto locale, che conta circa 40mila occupati di cui 30mila col contratto scaduto il 30 giugno 2024, "nonostante in questo momento la maggioranza dei metalmeccanici sia soprattutto preoccupata per il futuro occupazionale, per la crisi e per le centinaia di euro mensili perse a causa della cassa integrazione, abbiamo visto una crescente adesione agli scioperi, a dimostrazione che si ritiene che il ccnl vada rinnovato", sottolineano i segretari provinciali Simone Vecchi (Fiom) Jacopo Scialla (Fim) e Alessandro Bonfatti (Uilm).