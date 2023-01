Due giorni di stage con i campioni del mondo

Oggi e domani al Dance Studio di via Spallanzani 8, stage con i campioni del mondo di danze standard, Francesco Galuppo e Debora Pacini. Due ospiti straordinari per due giornate dedicate a tutti gli appassionati di danza. La coppia toscana, recente vincitrice del Campionato del Mondo di danze Standard, è ospite dell’associazione You and Me Danza Sportiva.

Galuppo e Pacini hanno vinto il titolo mondiale della World Dance Sport Federation che si è tenuto in dicembre a Rimini. A Reggio si esibiscono per la prima volta e saranno protagonisti di lezioni, lecture e collettivi.

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione: 338. 2918650.