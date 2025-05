Due giorni nell’epoca dei barbari

Oggi e domani al parco Europa di Bagnolo torna "Baniolum Barbaricum", festival dell’Alto Medioevo e delle invasioni barbariche. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna un evento che vuole far conoscere la storia, quella meno conosciuta, spesso ignorata o affrontata con superficialità, ma di fondamentale importanza perché alla base della formazione culturale e sociale europea.

In questa edizione si punta agli ultimi vent’anni dell’Impero Romano d’Occidente, gli anni del Chaos, dalla morte di Attila l’Unno alla deposizione dell’ultimo imperatore Romolo Augusto. Due decenni difficili e articolati, in cui l’Impero Romano in profondo declino, affrontava i conflitti interni e le prime massicce invasioni di popolazioni barbariche.

In programma spettacoli, rievocazioni, eventi per bambini, musica, spazi gastronomici.