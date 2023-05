Due giorni per votare In provincia coinvolti più di 36mila elettori Incognita affluenza

Cosa accadrà domenica e lunedì mattina nella nostra provincia? I municipi di San Polo d’Enza, Castelnovo Sotto, Brescello e Correggio avranno le elezioni amministrative. Secondo le rilevazioni del ministero saranno 36.073 i potenziali elettori coinvolti in questa tornata elettorale. Ovviamente la voce grossa la fa il Comune di Correggio, che con i suoi 19.673 (9.723 uomini e 9.950 donne) supera abbondantemente la quota necessaria per poter far scattare l’eventuale ballottaggio tra i sindaci in caso di primo turno senza un risultato netto del 50%+1. Saranno invece 6.963 (3.444 uomini e 3.509 donne) i cittadini di Castelnovo Sotto che potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza. Tocca poi a San Polo d’Enza la terza posizione in ordine di dimensione del bacino elettorale. Nell’unico comune non della Bassa che andrà alle urne, saranno 4.810 gli elettori coinvolti (2.360 uomini e 2.450 donne). Infine, fanalino di coda per dimensione ma certo non per notorietà e storia politica recente, toccherà a Brescello eleggere il nuovo sindaco o confermare l’attuale amministrazione. In questo caso sono 4.637 i cittadini aventi diritto al voto, di cui 2.306 uomini e 2.331 donne.

Le operazioni di voto avranno inizio domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli elettori ancora presenti, a quell’ora, nella sala o nelle immediate adiacenze saranno ammessi a votare. Lo scrutinio delle schede avrà inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. Alle 15 di lunedì sarà comunicato il numero definitivo dei votanti. Inoltre sul sito della Prefettura sono pubblicati i dati relativi al numero degli elettori e, successivamente saranno consultabili anche i dati relativi alla affluenza alle urne e a seguire i risultati dello scrutinio trasmessi dai Comuni alla Prefettura e da quest’ultima al Ministero dell’Interno.