Due giovani commissari approdano alla Questura

Giovani e freschi di Scuola Superiore di Polizia, i due nuovi commissari Emirena Sfregola e Carlo Marino sono pronti ad aggiungersi alle forze della Questura di Reggio. Proprio ieri il nuovo questore, il dottor Giuseppe Maggese, si è congratulato con loro ufficializzandone l’ingresso nel corpo di polizia reggiano: "Una nuova risorsa su cui contare e investire – ha detto –. Hanno appena concluso una formazione di prim’ordine, che ora andrà calata con l’esperienza nella realtà del territorio. Le loro conoscenze aggiornate possono dare una nuova linfa su cui puntiamo molto".

Entrambi laureati in giurisprudenza, i due neo commissari hanno superato il concorso nel 2021. La dottoressa Sfregola, classe 1994 di Roma, si è dedicata in un primo momento alla pratica forense: "Durante uno stage ho avuto un primo incontro con la nostra amministrazione, e da lì ho deciso di intraprendere questo percorso". "Reggio mi è stata presentata come un’ottima palestra per chi come me è a una prima assegnazione – ha aggiunto –. Mi impegnerò al meglio per il bene di questa comunità".

"Oggi per me si realizza un sogno maturato durante l’università – ha detto il dottor Marino, 26 anni e originario di Catania –. Anch’io ho scelto di essere assegnato a Reggio perché è una città dinamica e aperta a tante iniziative, non ultime quelle sportive e musicali, che portano con sé inevitabilmente delle criticità e possono essere un ottimo stimolo per imparare". Sfregola ha infine ringraziato la "validissima squadra di funzionari" che li ha accolti, lo stesso Marino ha precisato come "poter lavorare con persone competenti e dotate di grande senso etico" sia un’occasione preziosa.

g.ben.