Due giugno come il 25 aprile. A Casa Cervi concerti e dibattiti per reagire alla rapina

Due giugno ‘politico resistente’ e con tanta musica a casa Cervi a Gattatico. Partecipano Marco Damilano, Rosy Bindi e sul palco Cisco, Alberto Bertoli, Mé, Pék e Barba, Nuju, che cantano e suonano gratuitamente. È la prima volta che a Casa Cervi si festeggia la Festa della Repubblica con un grande evento come il 25 aprile, che andrà ‘in onda’ dalle 10 alle 20. Si tratta della promessa fatta al popolo di casa Cervi, da tutti i volontari che hanno allestito e gestito la festa del 25 Aprile, all’indomani della rapina di tutto il ricavato della Festa della Liberazione, che ha contato non meno di 10mila persone, per un incasso di 80mila euro. La solidarietà verso Casa Cervi è stata grandissima, giunta anche dall’estero con tesseramenti, messaggi, offerte: sono stati raccolti 120mila euro.

Il polo Cervi col museo è diventato simbolo nazionale di Resistenza, democrazia e libertà. La festa del due giugno è possibile grazie agli amici artisti, agli ospiti e tanti volontari. "Una coincidenza sfolgorante, la Festa della Repubblica con il popolo di Casa Cervi - dice Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) - un grande grazie, a tutti, dà forza alla Repubblica italiana democratica e antifascista, difende la Costituzione, consolida l’Europa politica". Dalle 13 sul palco si sarà musica con Cisco, Alberto Bertoli, Mé, Pék e Barba, Nuju, Crazy Band, chiude la serata: Mark Bee, con il suo DJ Set Resistente. Tra le 14 e le 16, dopo i saluti di Albertina Soliani, intervengono il giornalista Marco Damilano e Rosy Bindi (già ministro, europarlamentare, presidente Comitato Centenario Don Milani). Per tutta la giornata è visitabile il Museo, dove alle 11,30, s’inaugura la nuova sezione "Album di famiglia", con fotografie della famiglia Cervi dal Dopoguerra fino anni ’60, con papà Alcide Cervi con figlie e i nipoti e mici come Otello Sarzi, il regista Elio Petri. Le foto provengono dall’archivio del Museo, le cornici sono dono di cittadini. Alle 15,30, presentazione del volume "Fratelli Cervi. La storia e la memoria" (Viella Editrice, 2024), di Toni Rovatti, Alessandro Santagata, Giorgio Vecchio (presidente comitato scientifico istituto Cervi), una grande ricerca storica sulla Famiglia Cervi. Alle 17,30, nella biblioteca per ragazzi Il Mappamondo, c’è l’incontro "Educare alla pace contro la militarizzazione nelle scuole", con Europe For Peace Reggio. Nel parco grandi stand enogastronomici, punti ristoro, bancarelle. Nei pressi di Casa Cervi, disponibili ampi parcheggi con navette gratuite, ogni 15 minuti dalle 10 alle 21.