Due impiegati esperti per gestione contabilità

Studio professionale cerca 12 impiegati con esperienza per la gestione della contabilità fino alla redazione del bilancio, attività di segreteria in generale, rapporti con enti Inps; Camera di commercio, Agenzia Entrate. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Sono richieste conoscenze informatiche: Ms Office-Excel-Media Ms Office-Ms Office-Media Ms Office-Winword-Media. È preferibile che il candidato sia in possesso del diploma di perito commerciale informatico. Inoltre è richiesta la conoscenza della lingua inglese livello C1C2. Si propone un contratto di lavoro a tempo indeterminatoapprendistato. Orario di lavoro full-time: 8.30-12.30 e dalle 14.30-18.30. Reggio Emilia.