Due incidenti con feriti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri nella Bassa. Verso le 17 in via Fosdondo a Correggio un’autovettura Mercedes ha sbandato, finendo contro un ponticello in cemento, al lato della carreggiata (foto). A bordo c’era un pensionato 91enne abitante in zona, che ha riportato traumi di media gravità. Sul posto ambulanza, autoinfermieristica e vigili del fuoco. È stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio.

Sempre all’arcispedale cittadino, con traumi vari, è stato portato un ciclista, rovinato sull’asfalto dopo l’urto con un camion, sulla Provinciale 5 a Bettolino, sulla strada fra Novellara e Reggiolo. Sul posto sono intervenuti in urgenza l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica, oltre alla polizia locale della Bassa reggiana per i rilievi tecnici. Evidenti i disagi al traffico causati da entrambi gli incidenti.