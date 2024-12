Due incidenti in poche ore: quattro persone ferite

Quattro feriti in due incidenti avvenuti ieri mattina a Brescello. Il primo verso le 8 sull’ex Statale 62, all’altezza dell’incrocio semaforico. Coinvolte tre auto, tra cui un veicolo di servizio della Croce azzurra per trasporti ordinari. In ospedale a Guastalla sono stati portati un uomo e una donna, quarantenne, con traumi non gravi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere le vetture in sicurezza. Notevoli i disagi al traffico sull’importante arteria viaria, in orario di punta.

Poco dopo nella stessa zona si è verificato un altro schianto, fra due auto, tra via Repubblica e via Allende (foto). Una delle vetture si è schiantata contro un muretto. Due donne cinquantenni sono state raggiunte dalle ambulanze della Croce rossa di Guastalla per essere portate in ospedale per medicare traumi di media gravità.