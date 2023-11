Due incidenti in poche ore sul Po

Soccorsi mobilitati, ieri mattina a Boretto, per due distinti incidenti stradali. Il primo si è verificato sul ponte del Po, coinvolgendo un’autovettura e un furgone. Ad avere la peggio una donna di 53 anni, residente a Gualtieri, che era alla guida dell’auto. È stata raggiunta dall’ambulanza della Croce rossa guastallese per essere portata in pronto soccorso. Le sue condizioni non risultano gravi. Illesi i tre uomini, residenti nel Bresciano, che erano sull’autocarro. Rilievi dei carabinieri. Evidenti i disagi al traffico, proseguito a senso unico alternato. Poco dopo ambulanza impegnata sull’argine del Po per una sbandata in moto, che ha coinvolto un uomo di 70 anni, residente a Brescello. Non ha riportato traumi di rilievo dalla scivolata in moto. Nella dinamica dell’ncidente sarebbe coinvolta anche un’autovettura.