Due incidenti, tre feriti: disagi al traffico

Tre persone ferite in due incidenti accaduti a Novellara, lungo la Provinciale nord. L’altra sera uno scontro tra due auto, che provocato il ferimento di un uomo di 57 anni e di una donna di 50 anni, entrambi portati in ospedale con le ambulanze della Croce rossa di Novellara e di Fabbrico, intervenute insieme al personale dell’automedica. Non risultano in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa, con gli agenti che ieri mattina si sono occupati di un altro incidente sulla stessa strada, sempre con due auto coinvolte. E’ rimasta ferita una donna, raggiunta dall’ambulanza della Croce rossa locale per poi essere trasportata in ospedale per medicare traumi non gravi. Illesa un’altra donna coinvolta nell’incidente. Evidenti i disagi al traffico sull’importante arteria viaria.