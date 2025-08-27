Due indagati per la morte di Francesca

Emerge un delicato e doloroso risvolto sulla morte di Francesca Castagni, la 48enne originaria di Toano e madre di due figli, trovata senza vita il 20 giugno nella sua abitazione di Castelnovo Monti, sul cui decesso i carabinieri e la Procura stanno promuovendo accertamenti in fase preliminare.

Quel pomeriggio nella casa di via Enzo Ferrari erano accorsi gli operatori sanitari del 118 e il medico legale, che altro non aveva potuto fare altro se non constatare la scomparsa, oltre ai carabinieri.

Da una prima ricognizione sulla salma non erano stati trovati segni di violenza; poi, dall’autopsia fatta all’istituto di Medicina legale di Modena, è emerso che la donna aveva assunto sostanze stupefacenti.

Una circostanza, quest’ultima, su cui i carabinieri di Castelnovo Monti hanno promosso verifiche che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due uomini: per loro il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha formulato l’ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto.

Da quanto trapela, gli inquirenti sono anche risaliti a un fatto avvenuto nel pomeriggio antecedente alla morte: una trasferta a Sassuolo, dov’era stata acquistata droga.

La Procura aveva fissato per l’11 agosto un accertamento tecnico irripetibile con gli specialisti del Ris di Parma (Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri), che però non è stato al momento svolto. L’avvocato difensore di uno degli indagati aveva infatti domandato di farlo nel corso di un incidente probatorio (quindi nel contradditorio delle parti, in tribunale), domanda che è stata respinta dal giudice delle indagini preliminari Matteo Gambarati.

Da molti anni la 48enne lavorava come operatrice sociosanitaria nella casa residenza anziani (Cra) Villa delle Ginestre a Castelnovo Monti.

La sua improvvisa scomparsa aveva destato incredulità e dolore: "Francesca – avevano detto dalla struttura del capoluogo montano – era una persona disponibile e professionale. Siamo sconvolti per la sua morte". Anche il sindaco di Toano Leonardo Perugi aveva espresso cordoglio "alla famiglia di Francesca che, pur vivendo a Castelnovo, era molto legata alla nostra comunità. Siamo vicini ai figli, ai genitori e agli altri parenti".

Uno dei due figli, Nicola, lavora come dipendente del Comune di Toano. Oltre a lui, la 48enne ha lasciato l’altro figlio Riccardo, il padre Luciano e la madre Giuliana.

La cerimonia d’addio era stata celebrata il 2 luglio nella chiesa di Toano, poi era seguita la cremazione.

Facendo un ultimo gesto di generosità la famiglia aveva chiesto non fiori, ma offerte alla Croce Rossa di Toano.

Alessandra Codeluppi