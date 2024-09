Due interventi al Cerreto. Grave un ciclista 54enne

Interventi a catena dei soccorsi ieri mattina a Cerreto Alpi sulla strada che porta al lago Pranda: prima un reggiano di di 54 anni per malore, portato in elicottero all’ospedale di Massa Carrara, poi una donna di 55 infortunata a un arto inferiore, portata ìn ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnovo Monti.

La prima richiesta di soccorso è scattata alle 10 circa per un 54enne residente a Reggio, già sofferente di disturbi cardiaci, che durante la salita in bicicletta da Cerreto Alpi al lago Pranda, a metà percorso è stato colto da malore.

Subito intervenuti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna, gli operatori sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana e i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti. Valutata la situazione critica del 54enne e poiché in quel momento non era disponibile l’elisoccorso di Pavullo, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero di Massa Cinquale. L’uomo è stato quindi stabilizzato e, trasferito a bordo dell’elicottero, è stato portato all’ospedale di Massa Carrara per maggiori controlli e interventi del caso.

Appena terminato l’intervento, non facile per i soccorritori trattandosi di una zona boschiva e a tratti impervia, è scattata subilo un’altra richiesta di soccorso nello stesso versante ma più vino alla strada principale: durante un’escursione una signora di 55 anni residente a S. Stefano Magra (Spezia) si è infortunata ad una caviglia trovandosi così nell’impossibilità di deambulare. Intervenuti i soccorritori del Saer Monte Cusna che già si trovavano in zona che, con la presenza del medico, hanno stabilizzato l’infortunata affidandola all’ambulanza della Croce Alto Appennino con la quale ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per gli interventi del caso. Operazioni concluse oltre mezzogiorno.

Settimo Baisi