Due malori su strada in breve tempo. Soccorsi un 80enne e un 55enne

Diversi interventi di soccorso su strada ieri mattina a Gualtieri. Verso le 9 in via Zappello a Pieve Saliceto, si è verificato un malore che ha colpito un pensionato ottantenne. Mentre l’uomo stava parlando in strada con un vicino di casa, è stramazzato improvvisamente a terra, accanto al fossato laterale. È stato il vicino a prestare le prime cure, mentre sul posto arrivavano in forze i soccorsi, con l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica, l’elisoccorso atterrato in un vicino campo. Dopo le prime cure il pensionato ha dato segni di ripresa, pur restando in condizioni giudicate serie. È stato accompagnato in ambulanza dal personale medico, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. E poco dopo altro intervento per malore in strada, stavolta in via Codisotto a Mane, in centro a Gualtieri, dove un uomo di 55 anni, residente a Guastalla, ha manifestato i sintomi della crisi cardiaca mentre era in auto. È riuscito ad accostare per poi dare l’allarme ai soccorsi. È stato portato in ospedale a Guastalla.