Due manovali edili per un anno di contratto

Un’azienda del settore edile con sede a Rubiera è attualmente alla ricerca di due manovali edili per la realizzazione di alcune facciate e pareti di tamponamento a secco ad elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, con cappotti prestazionali, controsoffitti esterni, rivestimento di impianti tecnici esterni. Il candidato dovrà avere almeno 12 mesi di esperienza pregressa nello stesso ruolo o affini. Si richiede inoltre il possesso del seguente titolo di studio: licenza media inferiore. Per candidarsi è indispensabile essere in possesso della patente di guida di tipo B. Il candidato dovrà essere in grado di spostarsi in maniera autonoma. L’offerta contrattuale proposta prevede un tempo pieno, ossia 40 ore settimanali, con la domenica come unico giorno di riposo. Il contratto di lavoro è a tempo determinato e si estende per 12 mesi.