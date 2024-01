Due mesi fa morì Sukhninder. L’omicida va in comunità

Ha espresso la volontà di cambiare vita, di lasciarsi alle spalle disperazione, sbando e i problemi di dipendenza che lo affliggono da tempo. Lui, Adinamo Bonaccorsi, 49 anni, deve rispondere di aver causato la morte di Singh Sukhninder, un indiano nato nel 1979, senza fissa dimora: secondo il racconto dei testimoni raccolto dal Carlino, il 22 ottobre scorso Bonaccorsi ha aggredito il 44enne in viale IV Novembre, facendolo cadere a terra. L’altro, che ha battuto la testa, è morto dopo ventidue giorni di agonia, il 13 novembre, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova. L’iniziale ipotesi di lesioni si è aggravata: ora il pm Valentina Salvi contesta al 49enne l’omicidio preterintenzionale. Il tragico episodio è maturato nella zona della stazione ferroviaria, dove entrambi condividevano la vita di strada e di notte dormivano insieme accanto al binario 1. Bonaccorsi, originario di Napoli, al momento è disoccupato, mentre in precedenza commerciava occhiali: ha un matrimonio alle spalle, due figli e ultimamente era senza fissa dimora, venendo ospitato da amici in città. In passato era stato in cura al Ceis. Entrambi, lui e l’indiano, venivano visti in stazione abusare di alcol.

Di recente Bonaccorsi è entrato in una comunità di recupero: vuole disintossicarsi. Lui risulta indagato a piede libero: la Procura non ha chiesto misure cautelari. Giovedì scorso era fissato un processo che lo vede imputato per guida in stato d’ebbrezza, per il quale in passato aveva chiesto la messa alla prova: è stato chiesto un rinvio perché lui intende rompere con il passato problematico. La sua e quella della vittima indiana sono storie che dimostrano come, nella stazione ferroviaria, le situazioni di povertà e disagio possano arrivare a travolgere le vite dei coinvolti fino ad avere conseguenze anche irreparabili.

Alessandra Codeluppi