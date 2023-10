Due mezzi per aiutare l'Auser a Luzzara: pulmino attrezzato e auto elettrica

Alla presenza del sindaco Elisabetta Sottili sono stati consegnati due nuovi automezzi al servizio dell’associazione Auser di Luzzara, per il trasporto sociale di persone che hanno necessità di assistenza. Si tratta di un pulmino attrezzato e di un’auto elettrica per trasporto anziani e disabili, consegna di pasti a domicilio a non autosufficienti. Il pulmino è stato acquistato grazie ai contributi delle associazioni Un Po Allucinati, Ragazzi del Parco di Casoni, Arci Marasma 51, Camper Solidale Mantova e Associazione Nazionale Carabinieri. L’auto elettrica invece è stata acquistata grazie a un bando regionale per la sostituzione dei veicoli obsoleti delle Pubbliche Amministrazioni, che ha finanziato il 75% del costo, a fronte di una rottamazione, mentre il 25% dell’importo necessario proviene da donazioni di privati.