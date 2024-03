Due milioni per riaprire il Rinaldi

Un altro passo avanti di estrema importante nella fase di ricostruzione post terremoto a Reggiolo. Gli uffici comunali stanno ultimando la redazione della documentazione contrattuale per l’avvio del cantiere al teatro Rinaldi. Il bando è stato aggiudicato all’impresa Coop Cattolica Costruzioni di Reggio, per un investimento di circa due milioni di euro. La conclusione del restauro dello storico edificio, situato in centro al paese, è prevista entro al fine del 2026.

"Negli ultimi dieci anni – conferma l’assessore Franco Albinelli – abbiamo coltivato un ambizioso progetto: sviluppare concretamente la ricostruzione fisica di Reggiolo abbinandola pure alla rinascita culturale della nostra comunità. L’inserimento di Reggiolo nelle organizzazioni nazionali e internazionali tra Comuni legati alla figura di Matilde di Canossa, deceduta qui nel 1115, è stata premiata dalle varie manifestazioni. L’arte ha avuto un ruolo essenziale per le esposizioni di opere donate alla comunità nei decenni precedenti, che hanno stimolato altre significative donazioni collocate ora in palazzo Sartoretti. Abbiamo istituito così un "museo tra le mura", interno al palazzo ristrutturato ma anche esterno, nell’antica cinta della Rocca medievale e del Castello. In attesa della ristrutturazione dell’antico Teatro Rinaldi abbiamo pensato e organizzato stagioni pre-teatrali in auditorium Masina-Fellini con lo scopo di riabituare i nostri concittadini, dopo settant’anni, al piacere di partecipare a spettacoli di prosa e musica".

Antonio Lecci