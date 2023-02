Due mostre per scoprire le "tracce invisibili"

di Lara Maria Ferrari

"Nel dettaglio, trovo il tutto". Solo un pezzetto della biografia di Anna Maria Ferraboschi che però coglie il suo spirito d’artista. La cosa più importante.

Nata a Reggio nel 1969, Ferraboschi ha sempre avuto una memoria prettamente visiva, che per una fotografa è una gran dote.

Si è sentita attratta dalle ‘tracce invisibili’ lasciate dalla natura e dal tempo, quasi volessero delineare altre possibili realtà, altri possibili racconti e scenari da scoprire un po’ con gli occhi, un po’ con la mente.

Domani a Roma si apre una mostra collettiva dal titolo ‘Bianco su bianco – Nero su nero’, alla galleria internazionale Area Contesa Arte, in via Margutta, che vede fra i protagonisti la fotografa reggiana.

"Le galleriste Teresa e Tina Zurlo hanno ritenuto la mia fotografia particolarmente interessante e mi hanno invitato a partecipare all’evento", rivela Anna Maria.

La mostra romana è inserita in un contesto davvero particolare e dalle grandi suggestioni. In una via e in un quartiere iconici della capitale.

Va aggiunto poi che l’appuntamento romano precede la personale della Ferraboschi ‘Tracce invisibili’, che si terrà dal 4 al 26 marzo nello spazio espositivo L’Ottagono di Bibbiano.

"Le sette fotografie che presenterò in mostra a Bibbiano, con inaugurazione il 4 marzo alle 17, fanno parte di una ricerca artistica a cui mi dedico da anni, con tanta passione e intensità. -piega la fotografa cittadina - ‘Tracce’ perché la bellezza lascia sempre segni del suo passaggio.

Sussurrati oppure urlati. Con la mia fotografia voglio dare vigore e luce a queste ‘tracce invisibili ma persistenti’, evidenziando la loro forza e bellezza e decontestualizzandole dall’ambiente circostante.

Nel mio lavoro non c’è alcun riferimento spazio temporale: aspetto molto importante per me, in quanto mi dona grande libertà".

Ferraboschi ha imparato molto dal maestro Vasco Ascolini, a cui è grata e che l’ha incoraggiata a proseguire: "La fotografia di Anna Maria è materica e astratta.

Nelle sue ottime immagini a colori, in modo particolare e personale, coglie nei piccoli dettagli quotidiani lo straordinario e gli dà forma – dice Ascolini, e aggiunge - Ha capito che bisognava avere degli archetipi importanti, ma non per copiare, bensì per capire.

Ha visto i colori di Lucio Fontana, i suoi ‘tagli’, che lei ha metamorfizzato. Tele quelle di Fontana, muri quelli di Anna Maria, ma non tagliati bensì ‘graffiati’ con un cupo nero".

Tra gli ultimi progetti a cui ha preso parte la Ferraboschi, prima di questa doppia esperienza, ricordiamo ‘Montecchio Fotografia’ nel settembre 2022 al Castello, nella mostra ‘Luce scritta’ a cura del fotografo Enzo Crispino, e la partecipazione con una fotografia all’Agenda degli Artisti 2023 della storica Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele a Milano.