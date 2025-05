Due negozi nel mirino dei ladri. Porta forzata e locale sottosopra

Ladri in azione in piazza della Libertà a Vezzano. I malintenzionati hanno agito giovedì notte ai danni della farmacia e del vicino negozio di frutta e verdura situato accanto al municipio vezzanese.

Fortunatamente non hanno rubato nulla: i malviventi potrebbero essere stati disturbati e i colpi sono così falliti. "Ieri mattina, durante l’apertura, abbiamo scoperto la ‘visita’ – dice Carla Spaggiari, titolare dell’ortofrutta –. Hanno forzato e danneggiato la porta dell’attività: non hanno preso niente. Non hanno rubato nemmeno dei prodotti alimentari. Forse sono stati disturbati da qualcuno. Ieri ho quindi chiamato i carabinieri, intervenuti subito sul posto per compiere un sopralluogo nel mio negozio".

Ieri Carla Spaggiari ha poi formalizzato la relativa denuncia dai militari dell’Arma. I ladri hanno ‘visitato’ anche la vicina farmacia, situata sempre in piazza nel centro del paese, senza rubare nulla. Pure in questo caso sono stati causati danni alla porta. "Hanno aperto i cassetti e messo sottosopra il locale: cercavano dei soldi – riferisce il farmacista –. Abbiamo informato i carabinieri".

Matteo Barca