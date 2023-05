Due novità in Fonderia

Equilibrio Dinamico ritorna in Fonderia, alle 21, con due nuove produzioni. "Struggle for the Soul" è l’ultima creazione della direttrice della compagnia, Roberta Ferrara. La coreografia rappresenta sulla scena il dissidio interiore presente in ognuno. Mentra "Welcome to my funeral" è la produzione firmata da Brandon Lagaert, artista che da anni collabora con la compagnia di teatro danza di fama internazionale Peeping Tom. La creazione è supportata anche dalla Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto. In "Struggle for the soul", danzato da Antonello Amati e Olivia Grassot, lo studio è incentrato sulla battaglia continua tra il corpo e lo spirito. "Welcome to my funeral" - che prende vita dai gesti di Alessandro Ottaviani, Anabel Barotte Moreno, Olivia Grassot, Tonia Laterza - si focalizza sui confini, sempre più sfumati, fra mondo reale e virtuale. Biglietto intero 10 euro.

s.bon.