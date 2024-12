Due nuove pensiline alle fermate. Più sicurezza per i passeggeri

Due fermate del bus sono state completamente riqualificate e messe in sicurezza nel territorio comunale di Albinea. Due importanti lavori di mobilità sostenibile sono stati conclusi recentemente. Interventi, molto apprezzati dai cittadini, certamente fondamentali per garantire una maggiore sicurezza a coloro che usufruiscono dell’utile servizio dei mezzi di trasporto pubblici. E’ stata compiuta la completa riqualificazione della fermata dell’autobus di via De Gasperi ed è stata inoltre realizzata una pensilina protetta alla fermata del bus di via Nenni a Caselline sempre di Albinea. L’operazione di riqualificazione delle fermate del bus è stata annunciata dall’amministrazione comunale di Albinea.