Due nuovi giudici penali e riorganizzazione dei collegi per i processi

Due nuovi giudici penali in servizio e una riorganizzazione dei collegi preposti ai processi. È quanto si apprende leggendo un recente decreto pubblicato dalla presidente del tribunale Cristina Beretti. Greta Iori, reggiana, 35 anni (foto a sinistra), alle spalle un’esperienza come giudice a Reggio Calabria, è già entrata in servizio da qualche tempo in tribunale nella sezione del dibattimento. A lei sono stati affidati, tra le altre cose, il ruolo monocratico e i procedimenti di nuova iscrizione prima assegnati al giudice Luigi Tirone, diventato componente del Consiglio giudiziario che ha indicato per lui uno sgravio del 50% della sua attività nel tribunale. Tirone è entrato nell’organo elettivo, consultivo e decentrato rispetto al Csm, con sede a Bologna, preposto alle tabelle di composizione degli uffici, alle assegnazioni e alle promozioni per i magistrati togati in servizio nel distretto regionale, fuori ruolo e per quelli onorari.

Nel decreto si annuncia anche l’arrivo in dicembre di un altro giudice, Giulia Bonora (foto a destra), attualmente magistrato ordinario in tirocinio, pure lei destinata al dibattimento. Da qui all’inizio dell’anno prossimo i giudici attivi in questa sezione diventeranno otto, oltre all’apporto della presidente. Si parla poi di "rilevante pendenza del dibattimento collegiale", circostanza che renderà necessaria da gennaio 2026 "la costituzione di ulteriori collegi ordinari", che dovrebbero essere "verosimilmente tre". Il futuro assetto sarà poi definito prossimamente, dato che ora tre giudici "sono impegnate nella stesura della complessa motivazione della sentenza del processo sui fatti di Bibbiano", emessa in luglio e per la quale hanno preso in ottobre altri 90 giorni di tempo; mentre altri colleghi sono impegnati in diversi collegi "che hanno chiesto una trattazione delicata". Nel documento si parla anche della riorganizzazione dei collegi per le misure cautelari reali (riesami e appelli) che riguardano i beni degli indagati. al. cod.