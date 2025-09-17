Due nuovi lettini diagnostici per biopsie donati dal Lions Club di Canossa

Due nuovi lettini per esami diagnostici quali le biopsie sono stati donati dal Lions Club Canossa Val d’Enza alla Reumatologia del Santa Maria Nuova, diretta dal professor Carlo Salvarani. Serviranno ai nuovi ambulatori dedicati alle artropatie infiammatorie, in particolare artrite reumatoide e artropatia psoriasica. La consegna si è svolta ieri alla presenza del past president Daniele Valentini (anno sociale 2024/2025), dell’attuale presidente Luciana Bruno e dei soci del consiglio direttivo del Club Marialaura Terenziani, Enrico Masini e Andrea Baldrati.

Al momento ufficiale hanno partecipato il direttore della struttura, professor Salvarani, il direttore dell’arcispedale Luca Sircana e il dottor Federico Zagnoli per la Direzione medica ospedaliera, che hanno ringraziato di cuore. Le biopsie, affidate a un team guidato dalla dottoressa Giorgia Citriniti, formata al Policlinico Gemelli, consentono di analizzare la membrana sinoviale, sede primaria dell’infiammazione, e di orientare terapie biologiche mirate insieme all’Anatomia patologica del dottor Alberto Cavazza. Accanto a Citriniti operano i dottori Niccolò Possemato e Alessandra Rai, e l’infermiera Manuela Castagnetti. "Le informazioni ottenute dalle biopsie, integrate con il quadro clinico, permettono oggi terapie più precise, basate sul profilo cellulare di ogni paziente", ha spiegato Salvarani, sottolineando la variabilità dei meccanismi patogenetici dell’artrite reumatoide. Sul fronte della ricerca, la Reumatologia reggiana partecipa al progetto europeo Mdr-Ra, per individuare i meccanismi di resistenza ai farmaci, ed è in corso un progetto locale sulla risposta terapeutica nell’artrite psoriasica (30% dei pazienti).

Francesca Chilloni