Due nuovi libri per Carmen Togni

Due nuovi libri per la scrittrice e poetessa reggiana Carmen Togni, di Casalgrande. Si tratta di "Fra quei sassi stupiti", dedicato a Pier Paolo Pasolini, e "Dalla torre antica" con l’omaggio a Giovanni Pascoli. In occasione del centenario della nascita di Pasolini, la Togni lo ricorda con la "disperata vitalità" da lui sempre cantata nelle sue opere. L’autrice ha la percezione che Pier Paolo non se ne sia mai andato davvero. Il suo nome è sempre presente, scolpito in maniera granitica nell’eternità delle sue poesie, scritti, narrazioni e videofilmati che continuano a decantare un amore viscerale, immenso, per la terra natale e di adozione. Ne risulta un ricordo poetico che porta in un mondo scomparso, in quelle terre di cui Pasolini ha scritto nei primi romanzi. Con "Dalla torre antica" l’attenzione è invece puntata su Giovanni Pascoli, pensando come la poesia si nasconda in ogni luogo e tempo. Basta saperla riconoscere, leggerla in ogni cosa: un albero, un sasso, una corteccia, la risata di un bambino, di una persona che incontriamo, un paio d’occhi azzurri o neri, il volto di un animale, anche la coda di un cavallo, di un cane, di un gatto. Inoltre, a breve sono in programma le presentazioni di libri della Togni sulla figura di Aldo Moro, con incontri il 21 gennaio a Bibbiano e a Casalgrande, con ospite Giovanni Ricci. a.le.