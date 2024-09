Due nuovi mezzi per il soccorso

Saranno Peppone e don Camillo ad inaugurare i nuovi automezzi per la Croce azzurra presieduta da Claudio Sanfelici (foto). Stasera alle 19,30 in piazza Matteotti a Brescello, in occasione della sagra di San Genesio, vengono donate formalmente all’associazione una vettura per il soccorso avanzato di autoinfermieristica e un’ambulanza per il trasporto ospedaliero. Sono due veicoli acquistati con il prezioso contributo della ditta Next Hydraulics di Boretto e del Gruppo Zatti di Lentigione. Alla donazione hanno contribuito anche le associazioni di volontariato di Boretto con una raccolta fondi nella Giornata dei volontari, che è servita per l’acquisto di una carrozzina per disabili che sarà usata a bordo dell’ambulanza. In corso pure una raccolta punti, al Conad di Poviglio, per sostenere i costi per l’acquisto dell’ambulanza.