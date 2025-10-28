Due nuovi mezzi per la Croce rossa. E in paese apre ’Spazio Matilde’

La Croce rossa di Canossa ha inaugurato domenica due nuovi mezzi destinati a rafforzare la presenza sul territorio e la vicinanza alla popolazione. L’evento ha avuto luogo in piazza Matilde di Canossa e si è svolto in collaborazione con l’Amministrazione che nella stessa giornata ha inaugurato la struttura polivalente "Spazio Matilde", stabile appena ristrutturato e che ospitò anche l’allora "Sottocomitato Cri di Canossa" dal 1981 sino al 2011. "I due nuovi veicoli- spiega Fabio Mistrali, presidente del Comitato - sono una ambulanza 4x4 per il servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione con il 118, e un pulmino sempre 4x4 per il trasporto disabili. Rappresentano una nuova tappa nel cammino di servizio e solidarietà verso il prossimo della nostra associazione, impegnata quotidianamente a garantire servizi essenziali a favore della comunità. La Croce Rossa, con la sua presenza capillare, continua ad essere sempre di più un punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto sia in situazioni di emergenza ma anche di supporto sociale".

L’inaugurazione è stata un’occasione per coinvolgere non solo i volontari e dipendenti, che hanno colorato di rosso la piazza durante l’evento, ma anche le realtà pubbliche e private del territorio.

Domenica è stato allestito, per l’intera mattinata, uno spazio adibito a ‘Piccolo Museo di Croce Rossa’ dove è stato possibile vedere parte delle dotazioni utilizzate 44 anni fa dal Comitato.

Francesca Chilloni