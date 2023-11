Due nuovi mezzi per la Croce Rossa La Croce Rossa di Quattro Castella ha ricevuto due nuovi mezzi: un pulmino per disabili e un'ambulanza per le urgenze, donati da cittadini e aziende e da un lascito testamentario. Taglio del nastro domenica con presenza del presidente regionale Cri e del capo segreteria politica del governatore.