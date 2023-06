Due nuovi ponti grazie al Pnrr Gattaglio, via ai lavori a fine estate

di Giulia Beneventi

Il Comune prende ago e filo per cucire ad arte due punti di connessione urbani: il ponte del Gattaglio, che sarà demolito e ricostruito da zero, e il ponte che dal Campus universitario del San Lazzaro darà accesso a pedoni e bici alla zona del Campovolo e di viale Ramazzini.

Il tutto, specifica il sindaco Luca Vecchi, "grazie ai fondi del Pnrr che permettono di realizzare le opere rimaste, per così dire, in lista d’attesa".

I lavori al ponte del Gattaglio dovrebbero iniziare a fine estate e durare sette mesi, per un totale di quasi 1,2 milioni di euro (860mila dal Pnrr, 86mila dal Fondo opere indifferibili e 246mila dal Comune). Dal 2020 sulla passerella che collega il quartiere a via Dante Zanichelli è stato limitato il traffico, per rischi strutturali dovuti all’usura. I progetti di entrambe le opere sono stati presentati ieri mattina da Ursula Montanari, dirigente del servizio Cura della città del Comune: quello del Gattaglio è stato realizzato da Piacentini Ingegneri. Il nuovo ponte sarà largo 5,4 metri e ospiterà una ciclabile a doppio senso di marcia di 3 metri, un camminamento a doppio senso di 1,2 metri e una fascia intermedia con sedute dedicate alla sosta dei pedoni. La scelta anche estetica di costruirlo a campata unica, senza pilastri nell’alveo del fiume, lo renderà inoltre più slanciato.

"Quanto al cavalcaferrovia di San Lazzaro – continua Montanari – la realizzazione dell’opera deve coincidere con i tempi dettati dal Pnrr, ovvero entro marzo del 2026. Dovremmo riuscire a partire coi lavori nella primavera dell’anno prossimo".

"Il Comune ha fatto un enorme lavoro per portare a compimento i progetti nei tempi tecnici necessari per avere accesso ai finanziamenti" è la precisazione dell’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria.

All’altezza della stazione di Reggio San Lazzaro, il ponte collegherà il Campus al Parco Urbano che nascerà sul lato Nord, scavalcando la linea ferroviaria. Da lì sarà possibile raggiungere il futuro campo d’atletica, l’area Campovolo e, costeggiando il Parco, si potrà arrivare a viale Ramazzini per poi raggiungere il centro storico.

"In questo modo – specifica il sindaco – saranno connesse zone diverse della città, che prima erano in qualche modo a sé stanti e autonome".

Il progetto, a firma di Iotti+Pavarani Architetti e Main Engineering, richiede un investimento di quasi 4,3 milioni di euro e, di nuovo, la fetta più grossa (2,8 milioni) arriva dal Pnrr, cui si aggiungono 288mila euro dal Fondo opere indifferibili e 1,1 milioni dai fondi comunali.