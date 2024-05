Due orchestre giovanili assieme. Cento studenti al teatro De Andrè

Il palco del teatro De Andrè di Casalgrande martedì ha ospitato l’esibizione di due orchestre giovanili: la Mikrokosmos Orchestra di Casalgrande e la Lepido Youth Orchestra di Reggio collegata all’indirizzo musicale della scuola media Emilio Lepido. Un incontro che ha portato a questa prima collaborazione tra ragazzi che condividono la passione e che sicuramente porterà ad altri progetti insieme. Oltre cento giovani musicisti si sono alternati sul palco per suonare brani di musica classica, latino americani, tanghi e tanto altro per dare vista a due concerti, a partire dalle 19, che hanno registrato il tutto esaurito in teatro.

Una collaborazione nata all’insegna del progetto ‘Costruiamo gentilezza’ portato avanti dal Comune di Casalgrande. Presente all’iniziativa, apprezzata dal pubblico, anche il neonato coro Spallanzani, composto da studenti della scuola media di Casalgrande e diretto dalla professoressa Valentina Vanini che si è esibito in due canzoni.