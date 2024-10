Due ore di sosta gratuita all’ospedale, depositate 3mila firme

In Comune a Reggio Emilia sono state depositate questa mattina le 3.000 firme dei cittadini a supporto della mozione di iniziativa popolare per rendere gratuita la sosta nell’area ospedaliera. Il documento, promosso dal sindacato della sanità Fials e dall’attivista di Coalizione civica Karin Silvi, chiede nello specifico per gli utenti delle strutture sanitarie una “franchigia” di due ore del parcheggio e “una tariffa equa” per quelle successive. Per i “camici bianchi” si propone invece un abbonamento annuale gratuito, al posto di quello da 30 euro che pagano oggi.

Un evento pubblico sulla mozione e sullo stato della sanità reggiana è previsto per stasera alle 21 al circolo Catomes Tot.

Parteciperanno Fabrizio Aguzzoli, capogruppo di Coalizione Civica e per decenni chirurgo oncologo dell’ospedale Santa Maria Nuova, Gabriele Rinaldi, ex direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Siena e Giuseppina Parente, infermiera ed esponente della Fials.