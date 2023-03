Due paesi puntano sull’archeologia

Investimenti in archeologia per conoscere e valorizzare il proprio passato. Le amministrazioni comunali di Gattatico e Quattro Castella confermano il loro interesse a sostenere la ricerca scientifica e la cultura. A Gattatico, nel Bilancio di previsione vengono stanziati 4mila euro di avanzo vincolato per finanziare la spesa corrente del progetto nell’area Castellazzo -Tannetum. Quattro Castella invece ha aggiornato il Protocollo d’Intesa con il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona; investe 10mila euro per sondaggi archeologici e rilievi nell’ambito di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio locale: il castello del Bianello ed i ruderi delle torri di Monte Zane, Monte Lucio e Monte Vetro.

