Due passi in città ascoltando. Italo Calvino

Sarà come uscire e portarsi a braccetto il proprio scrittore preferito, ascoltato in alcuni dei suoi estratti più suggestivi attraverso la voce di un’attrice appassionata. Prende il via oggi, alle 18.30 in piazza Fontanesi, con un appuntamento dedicato a Italo Calvino, la rassegna ‘Autori a Passeggio’ volta all’esplorazione di alcuni dei più importanti nomi della letteratura italiana. Con Laura Pazzaglia i lettori–camminatori partiranno per cinque narrazioni itineranti che avranno al centro le figure di Calvino, Gianni Rodari e Silvio D’Arzo, seguendo il coordinamento artistico di Maria A. Listur.

Ciascun partecipante sarà dotato di auricolari per ascoltare pezzi di biografia dell’autore e letture dalle opere. Mercoledì 27 settembre si comincia sarà la volta di Rodari, con partenza alle 18,30 da via Toschi 27. Prenotazioni: mala[email protected]; biglietto: offerta libera e responsabile.

Lara Maria Ferrari