Due passi nella storia di Correggio: audio-passeggiata culturale

Un’audio-passeggiata culturale nella storia e nella memoria di Correggio, che unisce lo sguardo all’ascolto di testi e voci con le cuffie dello smartphone. È in programma sabato 7 ottobre dalle 20,45 con partenza dalla Casa del Correggio, in via Borgovecchio, verso i luoghi dell’ebraismo locale con l’ascolto, tramite lo smartphone, di storie narrate da attori professionisti e con un format in grado, per le sue caratteristiche, di coinvolgere un vasto pubblico. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: tel. 0522-631770 o via mail a turismo@comune.correggio.re.it.