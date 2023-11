Due pedoni investiti: sono gravi. Travolti a Cadè e in viale Umberto

Due pedoni investiti sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Il primo incidente si è verificato ieri all’alba sulla via Emilia, a Cadè. Erano circa le 6,40 quando un uomo di 47 anni si trovava a piedi lungo via Giordano Bruno sulla Statale 9 e all’improvviso è stato investito da un camion che sopraggiungeva. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Dopo i primi soccorsi all’uomo, è stato trasportato d’urgenza all’arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Anche se, stando ai primi accertamenti, fortunatamente non risulterebbe essere in pericolo di vita. I traumi riportati sono comunque di seria entità e per ora resta in prognosi riservata, in osservazione.

Sul luogo dell’investimento è arrivata poi una pattuglia della polizia locale del comando di via Brigata Reggio. Gli agenti stanno indagando per ricostruire la dinamica; ancora da capire se l’uomo stesse attraversando la strada oppure se sia stato urtato mentre costeggiava la statale. Il conducente dell’autoarticolato è stato sottoposto poi a tutti gli accertamenti di rito per verificare se fosse nelle idonee condizioni di guidare.

Municipale che è intervenuta anche in prima serata, intorno alle 19,35, in viale Umberto dove un uomo è stato centrato da un’auto mentre stava attraversando. È stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale con un codice di alta gravità. Al vaglio degli agenti la ricostruzione della dinamica ed eventuali responsabilità dell’autista.