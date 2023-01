"Due predicatori disturbano in via Emilia" Identificati dalla polizia

La polizia municipale è stata chiamata a intervenire per identificare... due "predicatori" sulla via Emilia, in centro storico. Un uomo e una donna ieri mattina, vestiti in modo folkloristico con un saio ricavato da sacchi, hanno cominciato a fermare le tante persone che hanno affollato le strade dello shopping abituale del sabato mattina, dispensando preghiere, invocazioni a gran voce a Gesù, distribuendo anche volantini con la parola di Dio ed estratti della Bibbia. Ma per qualche cittadino sono stati troppo insistenti e così è partita una segnalazione alla polizia locale per disturbo della quiete pubblica; erano circa le 10,45 quando sono intervenute le pattuglie (nella foto con uno dei predicatori) con gli agenti che hanno richiamato e invitato i due a tenere un tono moderato. Li hanno identificati, ma i due hanno continuato – legittimamente per la libertà d’espressione – a predicare sulla via Emilia.

dan. p.