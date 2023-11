Due pusher in manette. Per uno obbligo di firma, l’altro finisce in carcere

È stato convalidato ieri l’arresto dei due giovani tunisini, 24 e 22 anni, fermati giovedì scorso a Cavriago dopo che avevano venduto cocaina a un 50enne reggiano. Dal pedinamento si è passati alla perquisizione dell’auto, in cui c’erano oltre cento grammi di droga tra cocaina e hashish, per finire poi a casa dei due, dove sono stati trovati altri 270 grammi di cocaina e, soprattutto, la bellezza di 28.120 euro in contanti (foto), profitto della loro evidentemente intensa attività di spaccio.

Per il 24enne, difeso dall’avvocata Rossella Zagni, è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere; a difendere il 22enne è invece l’avvocato Maurizio Colotto, e per lei è stato disposto l’obbligo di firma e di permanenza nel comune di Reggio. Stando alle informazioni raccolte finora, infatti, al 24enne vengono contestate molte altre cessioni oltre a quella che ha portato all’arresto di giovedì a Gaida. Una cinquantina di scambi, nell’arco di un paio d’anni, che vedrebbero al momento collegato solo il più grande dei due ragazzi e in conseguenza dei quali è stata disposta la misura cautelare in carcere. La zona ’di competenza’, comunque, era concentrata in Val d’Enza e lungo la via Emilia. Ed è proprio in via Vico, a Cella, che è avvenuto l’ultimo scambio: i due erano tenuti d’occhio dalla polizia da diverso tempo.