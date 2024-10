Due quartieri in rivolta: "Spaccio e furti continui"

"Spaccio continuo, numerosi furti e tentativi di intrusione anche di giorno". Un gruppo di cittadini di via Compagnoni e del quartiere Canalina si dicono esasperati. "Siamo residenti che vogliono un po’ di tranquillità – spiegano in una mail inviata alla nostra redazione – Abbiamo chiamato i carabinieri varie volte e anche loro hanno lamentele in quanto c’è solo una pattuglia in tutta la città. Si vive male, il sindaco non ci sembra stia facendo molto, anzi, la situazione sta peggiorando. Ci informano anche che le belle foto sui giornali per far vedere che si ta facendo qualcosa, sono solamente una facciata e che in realtà non è così. È evidente che non sia così, la situazione peggiora di giorno in giorno. Vivere in questo modo è snervante, avvilente e pericoloso. La gente spesso rimane chiusa in casa la sera perché non ha il coraggio di uscire e reagire, ovviamente è un attimo che possa accadere qualcosa e di episodi di violenza ce ne sono già stati".

I cittadini a tal proposito hanno deciso di dire basta, inviando una lettera al sindaco Marco Massari.

"Siamo un gruppo di persone di Via Compagnoni e zona Canalina – si legge nella missiva – e denunciamo la situazione in cui ci troviamo. Furti, spaccio e tutto questo di giorno e di notte. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine e sono venuti i carabinieri che ci hanno anche detto di essere solo con una pattuglia. Ora ci chiediamo come sia possibile. Com’è possibile che vi facciate le foto dicendo che avete aumentato i controlli e non è vero, non lo diciamo noi, ma le forze dell’ordine".

Infine le fatidiche domande: "Come pensate di arginare il fenomeno? Le persone sono stanche di vivere nella paura. Veda di prendere dei provvedimenti o le cose andranno solo a peggiorare con abitanti che scendono per cacciare gli intrusi e prima o poi ci scapperà la tragedia, sfiorata già con un accoltellamento di un ragazzino l’anno scorso".