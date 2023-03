Due raccolte fondi per aiutare il circolo Kessel svuotato dai ladri

Due raccolte fondi per aiutare il circolo Kessel a proseguire la sua attività di intrattenimento e culturale dopo il furto subito lo scorso weekend quando ignoti ladri si sono introdotti nei locali, rubando attrezzature tecniche del valore di migliaia di euro: mixer, microfoni, consolle, cuffie, ecc. Ora i gestori del circolo hanno lanciato un crowdfunding sulla piattaforma "Produzionidalbasso" con il titolo: "Support the Kessel - Aiutateci a non fermarci". La sindaca Francesca Bedogni ha invece dato sostegno alla più tradizionale colletta tramite bonifico bancario: "Fa male - scrive - quando, senza comprendere il valore del volontariato, un furto arriva a colpire il cuore della nostra comunità. I ragazzi del Kessel ci chiedono aiuto. Mi auguro che Cavriago faccia sentire loro tutto l’affetto e la vicinanza di cui hanno bisogno…". L’iban è IT67X0303266290010000295815 (Credem Banca, filiale di Cavriago).

Dal Kessel intanto si fa sapere che "il vostro supporto di queste ultime ore è stato emozionante, ringraziamo tutti per il sostegno e i messaggi di incoraggiamento. Non abbiamo alcuna intenzione di mollare, gli eventi in programma non verranno cancellati, a costo di noleggiare l’attrezzatura… Stiamo organizzando una serie di iniziative che coinvolgono tutto l’universo Kessel, dagli artisti alle associazioni, dal Comune di Cavriago a tutti i nostri tesserati". I volontari "sono all’opera per sistemare ciò che può essere sistemato, con la passione di sempre".

Francesca Chilloni