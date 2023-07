Due regie alla Rcf Arena C.Volo gestirà gli eventi degli artisti mondiali A Salzano i big italiani

Reggio Emilia, 29 luglio 2023 – Ci saranno due ’regie‘ diverse per gli eventi alla Rcf Arena: una per quanto riguarda gli artisti italiani che sarà guidata da Friends&Partners e Riservarossa di Ferdinando Salzano e Claudio Maioli e un’altra per i big internazionali che verrà curata direttamente da C.Volo, la cordata di società che ha realizzato e che gestisce lo spazio al Campovolo. È l’effetto provocato dal concertone record di Harry Styles, vero e proprio trampolino di lancio per un’arena che fino a questo momento faticava a spiccare il volo.

L’intenzione è quella di un 2024 come definitiva consacrazione. Perciò, per ottimizzare al meglio il potenziale, subito dopo il live si è tenuto un summit tra le società protagoniste dell’organizzazione. Sul tavolo la revoca dell’esclusiva degli eventi che finora era affidata al 100% a Friends&Partners di Ferdinando Salzano – manager di quasi tutti i più grandi artisti italiani – e a Riservarossa di Claudio Maioli, storico manager di Luciano Ligabue che a Reggio è di casa. Nel tracciare il bilancio di questo 2023 tra luci (il concerto di Harry Styles così come le due date di Zucchero e il prossimo live dei Pinguini Tattici Nucleari per i quali le prevendite stanno avendo una buonissima risposta) ed ombre (in particolare il festival con Blanco e Machine Gun Kelly, saltato per i pochissimi biglietti venduti), le parti avrebbero convenuto di sdoppiare le gestioni.

A Salzano resterebbe l’esclusività per l’organizzazione dei concerti di caratura nazionale dove non ha assolutamente rivali (e lo si è visto anche nel mettere in piedi il concertone Italia Loves Romagna, con tutti i più grandi nomi della musica italiana), mentre a C.Volo l’onere di portare sul palco dell’arena i nomi internazionali. Con l’obiettivo di avere almeno due big all’anno. Il palinsesto dell’anno prossimo ancora non è stato reso noto, ma entro settembre-ottobre dovrà essere ufficializzato. C.Volo ha l’intenzione di sfruttare il canale preferenziale costruito con Live Nation, una delle più grandi agenzie del mondo, che gestisce proprio gli interessi di Harry Styles oltre che ad altri grandi artisti del panorama mondiale.

Il concerto dell’ex leader degli One Direction era anche una sorta di prova del nove per Live Nation e per la Rcf Arena, al fine di capire se ci fossero le condizioni per lavorare insieme in futuro.

A livello tecnico, l’esame è stato superato e la logistica reggiana (che comunque avrà diversi aspetti da migliorare e aspetti da affinare, com’è naturale che sia per una struttura che è attiva praticamente da meno di due anni) sarebbe stata apprezzata da Live Nation che ha aperto così ad una partnership anche per l’anno prossimo. Ora sì che – dopo una falsa partenza – Reggio può aspirare davvero a raccogliere i frutti di una struttura concepita per "divenire la capitale della musica italiana", come da ambizioni dichiarate da politici (sindaco Luca Vecchi e presidente della Regione Stefano Bonaccini in primis) e dagli organizzatori quando è stata inaugurata la Rcf Arena. E sicuramente per l’indotto territoriale sarebbe una grande notizia.