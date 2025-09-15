Due sere con David Lynch ’Velluto blu’ al Rosebud

C’è un capolavoro di David Lynch, ’Velluto blu’, in programma stasera alle 21 (e domani alla stessa ora) al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio Emilia. In una quieta cittadina della California, un giovane trova un orecchio umano in un prato e lo porta alla polizia. La provincia statunitense, come congelata agli anni ’50, contiene indicibili perversioni e altrettante innocenze. Un film girato nel 1986 negli Usa, proposto in entrambe le serate in versione originale con sottotitoli in italiano, nell’ambito della rassegna ’Cinema ritrovato’. Un film con Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange, Dean Stockwell.

Domani doppio appuntamento culturale e ricreativo per bambini nelle biblioteche cittadine. Alla biblioteca Ospizio dalle 10 gli eventi di Pre-Texts, tre sessioni formative aperte a tutti e dedicate al metodo per la promozione di un’educazione olistica e inclusiva attraverso le arti e la riflessione su un testo. Iniziativa realizzata nell’ambito della Settimana della salute mentale. Sempre domani, alle 16,45 allo Spazio Culturale Orologio di via Massenet, le letture di ’Accipicchia! E altre storie sorprendenti’ per bambini da 0 a 6 anni di età. Domani proseguono poi i concerti della Summer School a Scandiano, con un ricco programma che vede protagonisti giovani talenti e artisti internazionali: al castello di Arceto alle 21 è in programma l’esibizione di Adàn Gomez al violoncello con Daria Malakova e Iryna Pavlyshyn al pianoforte con musiche di Chopin, Debussy, Skoryk.

a.le.