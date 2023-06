Due stranieri irregolari fermati dalla polizia e allontanati

Continuano i controlli in zona stazione della polizia di stato. Alle 10 di martedì la pattuglia, assieme alla Polizia Locale, ha fermato in via Turri un cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, sprovvisto di qualsiasi documento. Pertanto, il 36enne è stato accompagnato in Questura e identificato con rilievi foto-dattiloscopici. In seguito a controlli in banca dati, il 38enne georgiano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e falso, risultava essere non in regola sul territorio nazionale, pertanto è stato denunciato e messo a disposizione dell’ufficio stranieri per l’espulsione. Alle ore 13,40 una pattuglia delle Volanti è intervenuta in stazione per una segnalazione di persona molesta all’interno di una carrozza. L’uomo privo di titolo di viaggio, un 35enne originario del Marocco, era effettivamente privo di documenti, pertanto è stato accompagnato in Questura per l’identificazione ed è risultato irregolare. Inoltre, il 35enne risultava destinatario anche di un divieto di dimora nella regione Emilia-Romagna, pertanto veniva allontanato.