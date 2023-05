Due strumenti per aiutare nel primo minuto di vita

Nuovi ventilatori e miscelatori aria-ossigeno per i posti letto della Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova. Progetto Pulcino e CuraRE onlus hanno donato sei Neopuff e due Blender tm con flussimetri, strumenti utilizzati per la ventilazione controllata dei neonati. Il denaro necessario per questa importante acquisizione è stato raccolto grazie agli introiti del temporary store ‘La fabbrica degli elfi’ - aperto nelle festività natalizie - con il contributo dell’associazione Amici dell’Omozzoli Parisetti, attraverso i proventi della vendita delle bomboniere solidali e, nelle ultime ricorrenze, dei dolci Pulcini Pasquali. I Neopuff che sono stati donati consentiranno una ventilazione manuale del neonato a rigoroso controllo di pressione e volume, in modo da evitare barotraumi polmonari mentre i due Blender misceleranno aria e ossigeno in modo sicuro, facile e controllato. Il primo minuto di vita rappresenta, con ogni probabilità, il momento più pericoloso che ogni essere umano deve affrontare ed è definito ‘Golden minute’ proprio per sottolineare l’importanza di questa delicata fase durante la quale avvengono determinati processi fisiologici fondamentali che consentono il passaggio dalla vita fetale a quella post-natale. Nonostante la miglior assistenza ostetrica, durante la gravidanza e il parto, nel 10% è richiesta assistenza mentre, nell’1% dei casi, è necessaria una rianimazione avanzata. Questi respiratori sono fondamentali al fine di evitare il danno polmonare cronico indotto dall’utilizzo di pressioni e volumi eccessivi. Giovedì 8 giugno si terrà un appuntamento con ‘S.O.S. Bimbo’, serata organizzata da Progetto Pulcino per illustrare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree e nozioni di primo soccorso. L’incontro avverrà alle 20 alla biblioteca di Albinea (Via Morandi 9). Info: 347 7129959

Lara Maria Ferrari